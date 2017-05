FIFA denkt na over verweer Messi

De ster van Barcelona was zelf niet aanwezig op de burelen van 's werelds overkoepelende voetbalorganisatie. Volgens Spaanse media sprak hij de rechters per video toe.



In maart zou Messi tijdens de wedstrijd van Argentinië tegen Chili een official hebben beledigd. De speler ontkent dat. Hij zou tegen de lucht hebben gesproken. Inmiddels heeft Messi één wedstrijd van zijn straf uitgezeten.