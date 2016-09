Figo vergelijkt jeugdopleiding Sporting met Ajax

Sevilla mist Nasri tegen Juventus

10:33 Sevilla is zonder aanwinst Samir Nasri afgereisd naar Italië, waar ze het morgenavond opnemen tegen Juventus in de Champions League. De Spanjaarden maakten bekend dat de Franse middenvelder met een virale infectie kampt. Dat betekent dat er een micro-organisme zich in zijn lichaam is binnengedrongen.