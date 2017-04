Finales Europese bekertoernooien in zelfde week

Sampdoria klopt Inter in Milaan door late strafschop

3 april Internazionale heeft zich vanavond in de Serie A in eigen stadion laten verrassen door Sampdoria. Door een benutte strafschop in de 85ste minuut van aanvoerder Fabio Quagliarella zegevierde de ploeg van trainer Marco Giampaolo met 1-2.