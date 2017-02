Florenzi scheurt kruisband opnieuw af

Florenzi scheurde zijn kruisband voor het eerst af op 26 oktober 2016 tijdens het uitduel bij Sassuolo, waar AS Roma met 1-3 won. Tijdens zijn revalidatie is het nu opnieuw misgegaan. Eerder overkwam zijn ploeggenoot Kevin Strootman hetzelfde.



Florenzi speelt sinds zijn elfde bij AS Roma. Hij maakte zijn debuut in de hoofdmacht op 22 mei 2011, toen hij inviel voor clubicoon Francesco Totti. Na een verhuurperiode bij Crotone het volgende seizoen keerde hij in 2012 weer terug bij AS Roma. Florenzi, die als rechtsback en middenvelder uit de voeten kan, staat inmiddels op 180 duels in de hoofdmacht van de Romeinen. Hij kwam bovendien 24 keer uit voor de nationale ploeg van Italië en speelde vorig jaar zijn eerste eindtoernooi.



Afgelopen woensdag maakte Arek Milik zijn rentree bij Real Madrid - Napoli. De Poolse spits scheurde 140 dagen eerder zijn kruisband af tijdens de interland Polen - Denemarken.