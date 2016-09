Fotoserie: Voetbalfans heten sterren ManUnited welkom

Ook Ajax speelt in stadion met netten achter het doel

19:07 Met een nagenoeg ongewijzigde formatie gaat Ajax donderdagavond op bezoek bij Panathinaikos op zoek naar vastigheden die het elftal een succesvol seizoen kunnen opleveren. Net als Feyenoord speelt Ajax in een stadion met netten achter het doel. ,,We hebben nu twee keer achter elkaar gewonnen en de nul gehouden", rekende trainer Peter Bosz. ,,Maar het is nog steeds te wisselvallig. Het moet beter.''