Foutloos Manchester City loopt verder uit na vijfde zege

City eindigde de wedstrijd met tien man. Nolito kreeg in de slotfase bij een voorsprong van 4-0 een rode kaart voor een vermeende kopstoot aan Adam Smith. City is de enige club in de Premier League zonder puntenverlies.



Zege Arsenal

Arsenal volgt de trotse lijstaanvoerder op vijf verliespunten. De formatie uit Londen won zaterdag de uitwedstrijd bij Hull City (4-1). Alexis Sanchez zorgde voor 1-0 en miste ook nog een strafschop. Hull City speelde ruim een helft met tien man na een rode kaart voor Jake Livermore. Theo Walcott profiteerde namens Arsenal als eerste van die overtalsituatie.



Hull City wist nog wel te scoren met een man minder op het veld. Robert Snodgrass maakte het nog even spannend in de slotfase. Met een tweede treffer stelde Sanchez de zege voor Arsenal veilig. In de slotminuut bepaalde Granit Xhaka de eindstand (4-1).



Slimani goud waard voor Leicester

Islam Slimani was de grote man van Leicester City in het thuisduel met Burnley (3-0). De Algerijn scoorde tweemaal voor de regerend kampioen. Bij een achterstand van 2-0 passeerde Ben Mee nog zijn eigen doelman.