Frankfurt verlengt contract met kanker kampende Russ

,,Ik wil de clubleiding en de trainer bedanken voor het vertrouwen, zeker gezien mijn situatie'', aldus Russ tegen Bild.



Frankfurt-manager Bruno Hübner zei geen moment te hebben getwijfeld. ,,Wij weten wat we aan Marco hebben, voor ons was het duidelijk dat we met hem verder willen. We wensen hebben een goed herstelproces toe.''



Russ wil er in de winterstop wanneer Eintracht op trainingskamp gaat naar Abu Dhabi weer bij zijn.