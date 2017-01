Galatasaray met Sneijder en De Jong langs Konyaspor

'Over Messi in de Copa América zeurt niemand'

11:10 Vanavond begint de Afrika Cup in Gabon. We blikken vooruit met drie mannen met een verleden in het Afrikaanse voetbal én de eredivisie: Kalusha Bwalya (ex-PSV, Zambia), Khalid Sinouh (ex-RKC, Marokko) en Fortuna-coach Sunday Oliseh (ex-Ajax, voormalig bondscoach Nigeria).