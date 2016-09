Galliani: De Boer was ook kandidaat bij AC Milan

,,De Boer was deze zomer een van de zes kandidaten om hoofdtrainer te worden van AC Milan. Twee daarvan waren absolute giganten met enorm veel ervaring in de top. De andere kandidaten waren Marco Giampaolo (Empoli), Frank de Boer en Vincenzo Montella." Ook Christian Brocchi, die aan het eind van vorig seizoen interim-trainer was bij Milan, was nog een optie voor de clubleiding. Uiteindelijk koos AC Milan voor Montella, die eerder coach was van Catania, Fiorentina en Sampdoria.



Identiteit



Over de keuze voor Montella is Galliani dik tevreden. ,,Hij is een coach die identiteit geeft aan ons team. Dat valt in de smaak bij voorzitter Silvio Berlusconi, bij mij en bij onze fans."



AC Milan staat na vijf wedstrijden op een derde plek in de Serie A. Vier plaatsen boven stadgenoot Internazionale, dat vanavond nog in actie komt tegen Empoli. ,,Frank de Boer toont nu ook aan een goede coach te zijn," is Galliani complimenteus. De Boer kende een moeizame start bij Internazionale, maar won afgelopen zondag met 2-1 van regerend landskampioen Juventus in de Derby d'Italia.