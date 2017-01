Geen Afrika Cup op veel publieke tv's

Isak jongste doelpuntenmaker ooit voor Zweden

0:02 Met 17 jaar en 113 dagen heeft Alexander Isak vandaag geschiedenis geschreven in het Zweedse voetbal. De tiener scoorde bij in zijn tweede interland tegen Slowakije (6-0) en werd de jongste doelpuntenmaker ooit in de interlandgeschiedenis van het Zweeds elftal.