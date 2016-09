Geen beste balans Feyenoord tegen United én Zlatan

* Manchester United won de Europa League (en zijn voorlopers) nog nooit. Feyenoord won de UEFA Cup in 1974 na een dubbele finale tegen Tottenham Hotspur en in 2002, door de finale in de eigen Kuip met 3-2 te winnen van Borussia Dortmund.



* De balans van ManUnited in de Europa League is niet om over naar huis te schrijven. De 'Mancunians' wonnen maar twee van de acht duels en verloren er liefst vijf.



* Hoewel José Mourinho veel liever in de Champions League had gestaan, kan ManUnited zich juist bij winst in de Europa League in een illuster rijtje clubs nestelen. Alleen Barcelona, Bayern München, Juventus en Ajax wonnen alle vijf grote prijzen voor clubs (Champions League/Europa Cup I, Europa Cup II, Europa League/UEFA Cup, Europese Supercup en de wereldbeker voor clubs).



* Zlatan Ibrahimovic brak door bij Feyenoords aartsrivaal Ajax. Hij verloor in zes competitieduels geen enkele keer van de kuipbewoners (3 zeges, 3 gelijke spelen). Alleen in de beker was Feyenoord een keer te sterk voor Zlatan (1-0 in 2002/03).



* Ook Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah (jeugd) hebben een verleden bij Ajax.



* José Mourinho stond zes keer tegenover een Nederlandse tegenstander en stapte bij al die ontmoetingen als winnaar van het veld. Opvallend: steeds was Ajax de tegenstander.