Geen punten na gestaakte duel Charleroi-Standard

Scheidsrechter Serge Gumienny legde de Waalse derby in Charleroi na 68 minuten bij een 1-3 tussenstand definitief stil, omdat hij de veiligheid van de spelers niet langer kon garanderen nadat er vuurwerk en andere voorwerpen op het veld waren gegooid. Hoewel de 1-3 eindstand behouden bleef, kregen beide ploegen geen punten.



Standard hoeft geen wedstrijden zonder publiek af te werken. In eerste instantie had de club twee duels achter gesloten deuren moeten afwerken. Het beroep tegen die beslissing werd toegekend. ,,Standard bestudeert de beslissing en zal zich in de komende dagen uitspreken over eventuele volgende stappen'', liet de club weten.