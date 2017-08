Geldsmijterij zonder schaamte

Dat liet het duo zich geen tweemaal zeggen. Spelmaker Bernardo Silva kwam voor 47 miljoen euro over van AS Monaco. Ederson werd voor 40 miljoen euro weggeplukt bij Benfica, wat de Braziliaan meteen tot de op één na duurste doelman uit de geschiedenis maakte. Om de verdediging op te fleuren hengelde de club backs Kyle Walker (Tottenham Hotspur), Danilo (Real Madrid) en Benjamin Mendy (Monaco) voor in totaal 135 miljoen euro binnen.



,,Ik denk dat we nog iemand of iets anders nodig hebben”, reageerde Guardiola vervolgens, zonder een spoortje ironie. ,,Een klein beetje meer.” De Catalaan hoeft niet op de kleintjes te letten. In zijn eerste jaar in het Etihad Stadium gaf hij ongeveer 180 miljoen euro uit aan onder anderen John Stones, Ilkay Gündogan, Leroy Sané en Gabriel Jesus. Nolito, die slechts 15 miljoen euro kostte, is na een mager jaar al terug naar Spanje.



José Mourinho houdt op Old Trafford evenmin de hand op de knip. De Portugees kocht met hulp van directeur Ed Woodward voor ongeveer 160 miljoen euro aan spelers. Romelu Lukaku, voor 85 miljoen euro weggekaapt bij Everton, zorgt voor prestige. Geen enkele andere Engelse club gaf deze zomer zoveel geld uit voor één speler. De Belgische spits, opvolger van Zlatan Ibrahimovic, kreeg gezelschap van Victor Lindelöf (Benfica, 38 miljoen) en Nemanja Matic (Chelsea, 44 miljoen).