Giroud: Wij willen dat Wenger blijft

,,Wij willen dat hij zijn contract verlengd, verdergaat met zijn avontuur, want wij steunen hem. We hopen nog de FA Cup te winnen en ons te kwalificeren voor de Champions League’’, aldus Giroud tegen het Franse Canal Plus.

De Franse oefenmeester zei zaterdag al een besluit te hebben genomen over zijn toekomst bij Arsenal. Hij zoekt echter nog naar het juiste moment om openheid van zaken te geven. ,,Ik doe mijn best zolang bij in dienst ben bij deze club. Dat kan voor nog twee jaar zijn, misschien wel tien jaar of vier maanden’’, aldus Wenger.

Veel supporters van Arsenal hebben het vertrouwen verloren in Wenger, die al sinds 1996 trainer van hun club is. De Londense club ging zaterdag tegen West Bromwich Albion voor de vierde keer in vijf competitiewedstrijden onderuit (3-1). In die periode maakte Arsenal zich ook twee keer belachelijk tegen Bayern München in de Champions League (2-10).

Volledig scherm © REUTERS