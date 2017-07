Gokstraf Joey Barton met vijf maanden ingekort

Barton plaatste tussen 2006 tot 2016 liefst 1260 weddenschappen terwijl het voor profvoetballers verboden is om te wedden. Hij mag op 1 juni volgend jaar weer voetballen. De boete van 30.000 pond (33.500 euro) blijft wel staan.



Barton benadrukt eerder dat hij op geen enkele wijze aan matchfixing heeft gedaan. ,,Ik accepteer dat ik de regels heb geschonden, maar ik word zwaarder gestraft dan minder controversiële spelers. Ik heb gestreden tegen mijn gokverslaving en die medische documenten heb ik ook aan de voetbalbond laten zien. Ik ben niet de enige in het voetbal die een gokprobleem heeft. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar gokken onderdeel is van de cultuur."



Barton is vaker negatief in het nieuws geweest. De voetballer heeft verscheidene schorsingen gekregen, vaak vanwege te grof spel, maar ook vanwege vechtpartijen met jeugdspelers of teamgenoten.