Griezmann twijfelt over Engeland: Het is er altijd slecht weer

Ook Chelsea, Arsenal en Manchester City zouden naar de diensten van de Fransman van Atlético Madrid hengelen. ,,Maar ik voel me geweldig bij deze club en in deze stad''', laat Griezmann nu weten op de website van wereldvoetbalbond FIFA. ,,Op persoonlijk vlak, maar ook op sportief gebied.''

Mocht hij binnenkort toch bij de club vertrekken, blijft hij het liefst in Spanje, zo verklapt Griezmann. ,,Duitsland spreekt me niet echt aan, voor een terugkeer naar Frankrijk vind ik het nog wat vroeg. En wat Engeland betreft: ik kijk wel naar de Premier League, maar twijfel over de manier van leven. Het regent in Engeland, het is er altijd slecht weer. En ik moet ook buiten het veld gelukkig zijn.''