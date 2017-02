Guardiola: Gat met Chelsea is te groot

VIDEO: Nagenieten van alle Premier Lea­gue-hoog­te­pun­ten

6:48 Het is weer dinsdag, de dag na het laatste duel van speelronde 25 in de Premier League. Hoog tijd voor een mooi overzicht van de duels van afgelopen weekend: de mooiste goals, een round-up, de mooiste reddingen en wie is eigenlijk de Speler van de Week?