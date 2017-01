Guardiola peinst niet over vervroegd pensioen

Clubloze Adebayor voert Togo aan op Afrika Cup

5 januari Emmanuel Adebayor heeft momenteel geen voetbalclub, maar de aanvaller is wel aangewezen als aanvoerder van Togo, dat later deze maand aantreedt in de Afrika Cup. Adebayors laatste club was Crystal Palace in Engeland, maar zijn contract liep daar in mei vorig jaar af en 32-jarige Afrikaan vond nadien geen nieuwe werkgever.