Harde nederlaag Advocaat en Fenerbahçe

Jeremain Lens had een basisplaats in de ploeg van Advocaat, Robin van Persie viel halverwege de tweede helft in. Op dat moment was de stand nog 1-1, door doelpunten van Umut Bulut (Kayserispor) en Mehmet Topal (Fenerbahçe). In de laatste twintig minuten liep Kayserispor weg door twee treffers van Güray Vural en eentje van Welliton.