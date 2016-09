Hartprobleem hield Van Aanholt aan de kant

Ancelotti wil langer bij Bayern München blijven

19 september Carlo Ancelotti is nog maar een paar maanden trainer van Bayern München maar weet nu al dat hij graag voor langere tijd aan de Duitse club verbonden wil blijven. ,,Ik wil graag langer dan twee jaar hier blijven'', zei de 57-jarige Italiaan bij de presentatie van zijn autobiografie in München. ,,Er zijn clubs die voelen als een onderneming en er zijn clubs die voelen als een familie. Hier is het als een familie'', aldus Ancelotti.