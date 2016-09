Hazard speler van de maand, meteen prijs voor Mourinho

Eriksen verlengt tot 2020 bij Spurs

17:29 De Deense middenvelder Christian Eriksen heeft zijn contract bij Tottenham Hotspur verlengd tot 2020. Eriksen verhuisde in 2013 van Ajax naar White Hart Lane. Bij de Spurs is hij sinds zijn komst een vaste waarde in het basiselftal. In 134 wedstrijden voor de Londense club scoorde hij dertig keer.