We moeten behoorlijk wennen aan de videoref

Op de Confederations Cup zorgen de beslissingen van de videoscheidsrechter voor oproer. Duidelijk is dat de voetbalwereld een jaar voor het WK nog moet wennen aan het nieuwe fenomeen. Wat al zou helpen is als iedereen mag meekijken met de videoref.

Door Nik Kok

Wanneer mag de videoscheids ingrijpen? Bij een wedstrijdbepalende situatie. Zoals:

• Een rode kaart

• Een strafschopsituatie

• Bij doelpunten waar buitenspel of een overtreding aan voorafgaat Het blijkt een illusie dat protesten achterwege blijven als de scheidsrechter zijn beslissing kan staven met beelden. Bij de Confederations Cup kunnen we deze weken zien dat de beslissingen van de videoscheidsrechter over het algemeen best goed zijn en de wedstrijden eerlijker verlopen.



Dat is goed nieuws voor het WK straks, het podium waarop al gebruik zal worden gemaakt van de videoscheidsrechter. Toch blijft het beeld hangen van hevig protesterende spelers die bij de scheidsrechters het gebaar van een tv maken, als teken dat de leidsman nu toch echt op zijn monitor moet kijken.



Afgelopen donderdag maanden de spelers van Chili scheidsrechter Faghani naar zijn monitor te kijken om de overtreding van de Duitse verdediger Shkodran Mustafi op Arturo Vidal - die schop had hij laten passeren - alsnog te bestraffen. De arbiter wilde er in dit geval niet aan.

De heetgebakerde Chilenen moeten hoe dan ook wennen aan het nieuwe fenomeen, dat tijdens de Confederations Cup voor het eerst op een mondiaal landentoernooi voor senioren wordt getest. Ze waren ook al witheet toen in de wedstrijd tegen Kameroen een doelpunt van Eduardo Vargas (terecht) werd afgekeurd na inmenging van de videoscheidsrechter (nu al VAR, video assistant referee geheten). Ook omdat ze in het stadion niet zagen wat miljoenen tv-kijkers wel hadden gezien. Vargas stond buitenspel. Probleem voor de nabije toekomst: niet elk stadion heeft de beschikking over een groot videoscherm om ook spelers en publiek te informeren over de ingreep van de videoref.

Volledig scherm Op grote schermen ziet het publiek bij de Confederations Cup dat de arbiter de videoref heeft ingeschakeld. © Reuters

Gas terug

Het is voor de voetballers zelf toch vooral ook even wennen. De pas na de wedstrijd bekoelde Vidal nam gas terug toen hij de beelden had gezien. Hij verklaarde dat het gebruik van de videoscheidsrechter wel degelijk goed is voor de sport.



Mike van der Roest is projectleider videoarbitrage van de KNVB en geeft trainingen over het gebruik van het systeem. Hij kijkt met belangstelling naar de ontwikkelingen bij de Confederations Cup. ,,Bij doellijntechnologie is er duidelijkheid. Dan is het een goal of niet. Maar het is eigenlijk nooit honderd procent geel of honderd procent rood. Die discussie zal er altijd zijn. Het blijft een interpretatie van de spelregels en het zal niet ineens alles oplossen.''

Quote Er moet nog wel het een en ander gefinetuned worden. Mario van der Ende De protesterende Chilenen zijn niet de enigen die moeten wennen aan de noviteit. Vlak voor het einde van het duel van woensdagavond tussen Nieuw-Zeeland en Mexico gingen de spelers elkaar te lijf. Een goed moment voor scheidsrechter Bakary Gassama uit Gambia om het beeldscherm naast het veld eens te inspecteren. Hij kwam daarna tot de verrassende conclusie dat alleen gele kaarten voldeden.



,,Onbegrijpelijk", vindt voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende. Net als miljoenen tv-kijkers zag Van der Ende dat de Mexicaan Héctor Herrera op voeten ging staan, een halve kopstoot uitdeelde en verschillende tegenstanders duwde.

Van der Ende is een warm voorstander van technische hulpmiddelen als de videoscheidsrechter. ,,Maar dan moet de FIFA er nog steeds wel voor zorgen dat iedere scheidsrechter een bepaald niveau haalt. De wereldvoetbalbond wil vooral dat de hele wereld is vertegenwoordigd in het korps. Dan krijg je dus scheidsrechters én videoscheidsrechters die een bepaald niveau niet halen. Dan schiet je er nog niks mee op.''

Volledig scherm Fahad Al Mirdasi checkt de video-herhaling tijdens Mexico-Rusland in Kazan. © Reuters

Volledig scherm Arbiter Damir Skomina geeft het teken voor de videoref. © Reuters Eerder al scoorde Australië-spits Tomi Juric tegen Duitsland, na de bal ogenschijnlijk met de hand mee te hebben genomen, zo vonden velen na de beelden te hebben teruggekeken. Maar de veldscheidsrechter en de VAR blijkbaar niet.



Van der Ende stelt ook: ,,Er moet ook een bepaalde vorm van uniformiteit zijn.'' Rusland - Portugal kende een incident in de tweede helft toen Georgi Dzhikiya, verdediger Pepe natrapte.



,,Waarom daar geen rood voor is gegeven, is me een raadsel. Zou de scheidsrechter tegen de videoscheidsrechter hebben gezegd dat hij het heus wel heeft gezien, maar het als een gele kaart beoordeelde? Tja op zo'n manier wordt het ook moeilijk. Dat de videoscheidsrechter dit denkt en die op het veld dat. Daar moeten heldere afspraken over gemaakt worden en de communicatie daarover naar het publiek en de spelers toe moet dan ook duidelijker.''

Finetunen

En dan is er nog die buitenspelregel. De Rus Joeri Zjirkov werd tegen Portugal afgevlagd voor buitenspel, terwijl dat niet het geval was. Een veelbelovende aanval ging verloren. Kan de assistent-scheidsrechter dan niet gewoon hoe dan ook minder snel vlaggen bij zo'n situatie omdat hij eventueel toch nog verbeterd kan worden door de VAR? Of brengt hij dan zijn eigen toekomstige rol in gevaar? ,,Er moet nog wel het een en ander gefinetuned worden voordat we het op het WK kunnen gebruiken'', denkt Van der Ende.

Quote Het is nooit honderd procent geel of honderd procent rood. Die discussie zal er altijd zijn. Mario van der Ende Genoeg voer voor discussie, genoeg kinderziektes ook, maar de hoogste FIFA-baas Gianni Infantino is nu al 'extreem blij' met de vorderingen van het systeem. De wereldvoetbalbond experimenteerde er eerder mee op het WK voor spelers onder de twintig jaar in Zuid-Korea, waar twaalf beslissingen door de VAR werden teruggedraaid die het verloop van de competitie hebben beïnvloed. Volgens de FIFA dan, waar spelregelbaas Marco van Basten al een tijd voor een eerlijker sport strijdt. Precies zoals staat beschreven in Play Fair, het vorige week gepubliceerde programma om de sport op te schonen. Daarin gaat het niet alleen om het gebruik van de VAR, maar ook om andere revolutionaire veranderingen, zoals puntenaftrek bij protesten en het invoeren van zuivere speeltijd. De FIFA weet nu: houd in elk geval rekening met flink wat kinderziektes en geef ruimte voor finetuning.



En dan maar hopen dat de VAR straks op het WK in Rusland scherp is. Net zo scherp als voetbalcommentator Theo Reitsma destijds op het WK van 1986. Hij zag als eerste en enige dat Diego Maradona zijn eerste doelpunt tegen Engeland met de hand maakte. Het beroemdste en meest sprekende geval van vals spel dat de geschiedenis inging als 'De hand van God'. Anno 2017 is zo'n moment zeker een geval voor de videoref.