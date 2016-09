'Herr der Lufte' Bruma kent prima start bij Wolfsburg

Want ga maar na. De defensie van Wolsfburg was vorig seizoen met 49 tegentreffers in de competitie bepaald geen onneembare vesting. Deze jaargang staat de teller na twee wedstrijden nog op nul tegengoals; 2-0 winst en een 0-0 gelijkspel. ,,Dat is een goede basis'', zegt Bruma ambitieus. ,,Maar we kunnen nog beter.''



Het moet voor de 24-jarige international voelen als zijn laatste kans op buitenlands succes. Voordat Bruma in 2013 naar PSV kwam, kende hij enkele ongelukkige jaren in Engeland en Duitsland. Bij zowel Chelsea, Leicester City als Hamburger SV wist de verdediger niet te overtuigen. Ditmaal zijn de tekenen een stuk gunstiger. Wolfsburg-coach Dieter Hecking noemde het optreden van zijn aankoop in de Wolfsburger Algemeine al 'ganz gut'.