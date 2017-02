Herstellende Huntelaar wil Schalke uit niemandsland helpen

,,Ik woon met mijn gezin in Nederland en voetbal bij een mooie club in een sterke competitie, maar de prestaties en het spel vallen dit seizoen natuurlijk flink tegen'', zo stelt Huntelaar op de website van zaakwaarnemerskantoor Soccer Vision. ,,We staan momenteel een beetje in niemandsland. De verschillen zijn nog klein genoeg om te kunnen klimmen op de ranglijst, maar we moeten ook oppassen voor de clubs onder ons. Dat zijn allemaal geen misselijke clubs.''

Schalke hield afgelopen weekend een punt over aan het uitduel met Bayern München, waardoor het nu twaalfde staat in de Bundesliga, maar Huntelaar zat nog niet bij de selectie. Hij is nog altijd herstellende van een eind oktober opgelopen knieblessure. De 33-jarige spits hoopt snel zijn rentree te kunnen maken, om zo zijn club te kunnen helpen aan betere prestaties.