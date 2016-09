Hertha blijft in spoor van Bayern München

Mourinho: Een paar van onze spelers waren niet klaar

18:38 Voor José Mourinho had de stadsderby zaterdag tussen 'zijn' Manchester United en het Manchester City van Pep Guardiola twee gezichten. ,,De eerste helft was voor hen en zij kregen ook wat ze verdienden. De tweede helft was voor ons, maar wij kregen niet wat we verdienden'', zei de Portugees na de nederlaag voor eigen publiek op Old Trafford (1-2).