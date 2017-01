Harry Kane: Het komt goed met Vincent Janssen

,,Toch ervaar ik dat helemaal niet zo,’’ zegt Kane. ,,Wij hebben een ongelooflijk hecht team, waarin nieuwe jongens zoveel mogelijk geholpen worden. Zo is dat met mij en Vincent ook. We zijn allebei spits, maar kunnen ook prima samen spelen, en proberen elkaar elke training beter te maken. We hebben een goede band, hij is een geweldige jongen.’’



In Engeland zwelt de kritiek op de eredivisie steeds meer aan, nu in de loop der jaren steeds meer in Nederland geschoolde spelers tegenvallen in de Premier League. Kane snapt die kritiek niet. ,,Bij Tottenham speel ik met jongens zoals Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Janssen. Stuk voor stuk zijn het technisch begaafde, intelligente spelers. Mijn beeld van de eredivisie is daardoor juist heel positief. Al die jongens voegen iets toe aan de Premier League. Dat gaat Janssen ook doen, daar heb ik geen enkele twijfel over.’’