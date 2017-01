Higuaín leidt Juve langs Bologna

Dost dankzij twee goals topscorer in Portugal

22:20 Bas Dost was vanavond twee keer doeltreffend tegen CD Feirense. Daardoor is de spits van Sporting Lissabon nu topscorer in Portugal. De Oranje-aanvaller scoorde al elf keer. Daarmee gaat Dost André Silva (FC Porto) en Moussa Maréga (Vitória Guimaraes) voorbij.