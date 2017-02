Huddersfield dwingt replay af tegen ManCity, Leicester uitgeschakeld

Teruglezen: Morata en Bale helpen Real langs Espanyol

18:16 Een heel aantrekkelijk schouwspel was het niet, maar Real Madrid is weer even wat verder uitgelopen op Barcelona. Door doelpunten van Álvaro Morata en Gareth Bale wint De Koninklijke met 2-0 van Espanyol. Lees hier de hoogtepunten nog even terug.