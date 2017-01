Hull-speler Mason houdt schedelbreuk over aan botsing

Mason kwam in de eerste helft hard in botsing met Gary Cahill bij een corner. De Hull-middenvelder bleef lang op de grond liggen en werd uiteindelijk per brancard afgevoerd, met uit voorzorg een zuurstofmasker op

Mason werd meteen overgebracht naar het St. Mary's-ziekenhuis in Londen. ,,Ryan (Mason, red.) is in stabiele toestand en zal naar verwachting nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven", staat in een statement op de Hull City-website. ,,Iedereen binnen de club wil het medische team in St. Mary's bedanken voor de snelle hulp. Een verdere update zal morgen worden uitgegeven."