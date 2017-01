Hummels niet boos als Löw hem passeert voor 'Confed Cup'

De 28-jarige international is een vaste waarde in de Mannschaft van bondscoach Joachim Löw, maar hij heeft weinig zin in het voorbereidingstoernooi op het WK in Rusland. ,,Ik zal niet boos zijn als de bondscoach me niet meeneemt'', zei Hummels dinsdag veelbetekenend in Bild.



Löw liet vorige maand tijdens de loting voor de Confederations Cup al doorschemeren wat topspelers thuis te laten. De Duitse teamchef wil voorkomen dat zijn spelers overbelast raken met het oog op het WK van volgend jaar in Rusland, waar Löw met zijn ploeg de wereldtitel wil prolongeren. Hummels heeft liever een vrije zomer dan meedoen aan het toernooi met de continentale kampioenen.



,,De laatste jaren heb ik heel veel wedstrijden gespeeld. Dan is een vrije zomer geen overbodige luxe. Maar als de bondscoach zegt dat hij me nodig heeft, dan ga ik uiteraard mee'', aldus de verdediger.