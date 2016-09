Huntelaar hoopt eindelijk te scoren tegen Rekordmeister

Zlatan daagt keeper van City uit met ludiek pakketje

14:50 Zlatan Ibrahimovic heeft de koude oorlog geopend in aanloop naar de derby van Manchester, zaterdag op Old Trafford tegen United en City. De Zweedse spits van ManUnited publiceerde woensdag via de sociale media een filmpje van zichzelf, waarop te zien is hoe hij wat spullen van zijn eigen kledingmerk A-Z inpakt in een doos.