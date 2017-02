Huntelaar mag heel even meedoen bij Schalke 04

Monaco is op stoom, Kishna en El Ghazi verliezen weer

22:04 AS Monaco heeft in de Franse competitie weer afstand genomen van concurrent Paris Saint-Germain. De koploper van de Ligue 1 overklaste vanavond FC Metz met 5-0 en heeft nu weer drie punten voorsprong op de regerend kampioen, die gisteren al met 3-0 bij Bordeaux had gewonnen. Bovendien bracht Monaco het aantal gemaakte doelpunten op 75.