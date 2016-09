Huntelaar traint weer mee en lijkt fit voor Nice

Vertonghen looft 'geschorste' Dembélé

15:12 Na de lange schorsing in de Premier League (die nog twee duels duurt) kan Moussa Dembélé weer aan wedstrijdminuten gaan denken. De middenvelder van Tottenham Hotspur kan daarmee beginnen tegen Monaco, in de Champions League. ,,Maak je geen zorgen over hem", is Jan Vertonghen er rotsvast van overtuigd dat Dembélé er meteen zal staan.