Ibrahimovic laat zich in VS opereren aan knie

Ibrahimovic raakte vorige week geblesseerd tijdens de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht.

De rechterknie van de 35-jarige Zweed klapte naar achteren door, toen hij na een luchtduel weer op het gras landde. Medisch onderzoek bracht schade aan de banden van zijn rechterknie aan het licht. ,,Hij is nu in Amerika voor een operatie en hij begint daar aan zijn revalidatie'', zei Mourinho dinsdag, zonder te zeggen wat zijn topschutter (zeventien doelpunten in de Premier League) precies mankeert.