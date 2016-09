Ibrahimovic neemt jonge Rashford in bescherming

Rashford gaf als invaller in de verloren derby zaterdag tegen Manchester City (1-2) de nodige impulsen aan het offensieve spel van de thuisploeg. ,,Hij is jong, hij is pas achttien, hij heeft nog tijd genoeg'', verzekerde Ibrahimovic.



,,Dat mag niemand vergeten. Iedereen praat maar over de potentie die hij heeft, over de kwaliteiten die hij nu al toont. Maar het is niet zo dat hij ineens de beste van de wereld moet worden. De club weet dat, de coach weet dat en het team weet dat.'"



Rashford wist dit jaar te scoren tijdens zijn debuutwedstrijden in de Premier League, in de Europa League, in het Engelse team en in Jong England. ,,Maar er is geen enkele reden om hem nu te gaan pushen en hem veel druk op te leggen. Uiteindelijk zal hij de macht grijpen. Maar het draait allemaal om geduld'', doceerde Zlatan.