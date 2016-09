Icardi bezorgt De Boer eerste overwinning bij Inter

Twaalf minuten voor tijd scoorde Icardi de gelijkmaker. In de eerste minuut van de blessuretijd zorgde hij ook nog voor de winnende treffer voor Internazionale. De Boer kon deze zege goed gebruiken, na een moeizame start en veel kritiek in de Italiaanse sportkranten.



In de eerste speelronde verloor Inter bij het debuut van De Boer met 2-0 bij Chievo Verona. Bij het thuisdebuut van De Boer kwam Inter niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Palermo.



Donderdagavond speelt Internazionale in de Europa League thuis tegen het Israelische Hapoel Beer Sheva. Ook Southampton en Sparta Praag zitten in de poule van Internazionale.



Volgende week zaterdag neemt Internazionale het in eigen stadion op tegen regerend kampioen en koploper Juventus.