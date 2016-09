Icardi neemt het op voor De Boer

Volgens Icardi, die tegen Juventus een doelpunt en een assist op zijn naam bracht, is De Boer echter de juiste man op de juiste plaats. ,,Trainers hebben het zwaar in de voetballerij", tekende VI op uit de mond van de Argentijnse aanvaller. ,,Ze proberen spelers dingen bij te brengen, maar wij zijn vervolgens degenen die hun plannen moeten uitvoeren op het veld. Maar de trainer krijgt altijd de schuld als het verkeerd gaat."



Icardi vindt dat De Boer lof verdient voor de tactiek tegen Juventus. ,,Door hem waren we enorm gretig. Hij zei dat we hoog druk moesten zetten en dat is ons gelukt. Het is nu zaak om dit door te trekken. We mogen het niet bij een goede wedstrijd laten. We moeten op deze manier verder en als dat lukt, kunnen we enorme successen boeken."