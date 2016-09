'In de winterstop wil ik hier weer met een glimlach staan'

Neymar: Ik hoor bij Barcelona

18:03 Neymar bevestigde vandaag bij een persconferentie dat er gesprekken waren met andere clubs. Volgens zijn zaakwaarnemer Wagner Ribeiro had PSG 190 miljoen euro over voor de Braziliaanse aanvaller van FC Barcelona. ,,Ik hou er niet van om over bedragen te praten, maar wat ik wel kan zeggen is dat er inderdaad gesprekken zijn geweest met enkele clubs. Ik heb echter besloten om bij Barça te blijven. Ik kan me niet voorstellen om ergens anders te spelen, hier hoor ik thuis'', aldus Neymar.