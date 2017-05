Infantino: Er circuleert veel 'nepnieuws' over de FIFA

Volgens Infantino is de organisatie van de FIFA hervormd. ,,Na alles wat gebeurd is, zijn we het imago van de FIFA aan het herbouwen", zei de voorzitter. ,,Er is nu geen ruimte meer voor mensen die zichzelf willen verrijken ten koste van het voetbal."



Infatino vindt dat de kritieken op de FIFA, onder zijn leiding, niet eerlijk zijn. Zeker gezien de verbeterde transparantie, controles en ethische procedures had Infantino positievere berichtgeving verwacht. ,,Er circuleert veel 'nepnieuws' over de FIFA. Negatief schrijven over de bond is een nationale sport geworden", meent de Zwitser.



De FIFA wilde na de in 2015 naar buiten gekomen corruptieschandalen met een nieuwe voorzitter en nieuw elan werken aan een beter imago.