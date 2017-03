Inhaalrace Empoli niet genoeg tegen Napoli

'Schweini' bedankt 'Poldi' in open brief

14:20 Het zijn vrienden voor het leven: de Duitse voetballers Bastian Schweinsteiger en Lukas Podolski. Bij het afscheid van laatstgenoemde van het Duitse elftal, woensdag in Dortmund in een interland tegen Engeland, heeft 'Schweini' in een open brief in de krant Welt am Sontag zijn collega bedankt voor de vele mooie jaren.