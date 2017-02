Iniesta en Busquets fit voor duel met Atlético Madrid

Zonder de twee middenvelders won Barcelona vorige week in Madrid de eerste confrontatie met Atlético met 2-1. Doelman Jasper Cillessen zal tijdens de return in Camp Nou opnieuw onder de lat staan. De Nederlander krijgt in het toernooi om de Copa del Rey de voorkeur boven Marc-André ter Stegen, de eerste keus van trainer Luis Enrique in de Spaanse competitie en de Champions League.



De Brazilianen Neymar (geschorst) en Rafinha (gebroken neus) kunnen niet meedoen.



Live vanaf 21.00 uur te volgen via Ziggo Sport of via het liveblog op AD.nl. Na afloop is de samenvatting te zien op AD.nl.