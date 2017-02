'Inreisverbod schaadt kandidatuur WK voetbal in Amerika'

Zlatan: Hier kwam ik voor

26 februari De Engelse landstitel zit er naar alle waarschijnlijkheid niet in, maar in zijn eerste seizoen bij Manchester United staat Zlatan Ibrahimovic na zondag op twee prijzen. Na de Community Shield had de Zweedse aanvaller vandaag met twee doelpunten in de finale tegen Southampton (3-2) een belangrijk aandeel in de winst van de League Cup.