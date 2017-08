Inter-spits Icardi velt Strootmans Roma

Het Romeinse doelpunt kwam op naam van de Bosniër Edin Džeko, vorig seizoen topscorer in de Italiaanse competitie. Icardi, die vorige week in de seizoensopening tegen Fiorentina (3-0) ook al twee keer trefzeker was, zorgde er in de 67ste en 77ste minuut voor dat Internazionale op voorsprong kwam. Het slotakkoord was voor de Uruguayaan Matías Vecino.