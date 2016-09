Inter-voorzitter Thohir: We blijven achter De Boer staan

Voormalig spits Emile Mpenza kon niet trainen door erectie

16:15 Emile Mpenza had het niet zo op verplichtingen toen hij in Engeland voor Plymouth Argyle speelde. Volgens Paul Sturrock, toentertijd daar manager, verzon de Belgische spits de meest bizarre smoesjes om weg te blijven. Eentje daarvan is hem altijd bijgebleven, schrijft de Schot in zijn biografie.