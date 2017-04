International Tsjechië (31) dood gevonden

Anderlecht heeft Belgische titel voor het grijpen

20:24 Anderlecht heeft een forse stap richting het kampioenschap in de Belgische competitie gezet. De ploeg uit Brussel versloeg in het eigen Constant Vanden Stockstadion Club Brugge met 2-0. Na vier van de tien speelronden in play-off I heeft Anderlecht een voorsprong van acht punten op AA Gent en negen op Brugge.