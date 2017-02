Invaller Ibrahimovic schiet ManUnited ronde verder in FA Cup

Blackburn Rovers kwam na 17 minuten op voorsprong door een goal van Daniel Graham. De jonge aanvaller Marcus Rashford maakte na 27 minuten gelijk na een mooie steekpass van Henrikh Mkhitaryan.



José Mourinho had een aantal belangrijke krachten op de bank gezet, maar moest in de tweede helft toch een aantal wissels toepassen. Zlatan Ibrahimovic viel na 62 minuten in voor Anthony Martial. De Zweed maakte een kwartier voor tijd de winnende treffer. Paul Poga viel in voor Jesse Lingard, terwijl Juan Mata in de slotfase nog inviel voor Marcus Rashford.



Blackburn Rovers leek kort voor tijd nog de 2-2 te maken, maar de treffer van Anthony Stokes, na een afgeketst schot van Marvin Emnes, werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.