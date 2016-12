Invaller Maher boekt nipte zege met Osmanlispor

Giggs: Van Gaal is een uitstekende peoplemanager

12:21 Louis van Gaal heeft indruk gemaakt op zijn voormalige assistent Ryan Giggs bij Manchester United. ,,Van Gaal was uitstekend in het managen van spelersverwachtingen", stelt de oud-voetballer uit Wales in The Telegraph. "Er is geen groot geheim. Je moet gewoon eerlijk en respectvol zijn naar spelers. De meesten zullen dan goed reageren."