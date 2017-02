Invaller Memphis Depay maakt eerste goal voor Lyon

Na twee basisplaatsen moest Depay vanavond vanaf de bank beginnen. Hij viel nog wel in de eerste helft in. Vlak na de openingsgoal van Mathieu Valbuena - in de 39ste minuut - moest de doelpuntenmaker met een blessure naar de kant, waardoor Lyon-trainer Bruno Genesio Depay gedwongen van de bank haalde. Valbuena, die vlak voor zijn blessure scoorde, Nabil Fekir en Alexandre Lacazette (pingel) maakten de overige treffers.



Depay debuteerde bij Lyon met een invalbeurt in het gewonnen duel met Olympique Marseille op 22 januari. Daarna was de oud-PSV'er twee keer basisspeler in de competitie. Beide keren werd er verloren: eerst op eigen veld van Lille, afgelopen zondag in de derby bij Saint-Étienne.



Lyon staat na de zege vierde in de Lique 1 op vijftien punten van koploper Monaco, maar de ploeg van Depay heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.