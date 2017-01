Invaller schiet Marokko met wereldgoal naar laatste acht

Door de nederlaag ligt titelverdediger Ivoorkust verrassend uit het toernooi. De Olifanten wonnen geen enkele wedstrijd in groep C.



Door het succes van Marokko moet Feyenoord nog wat langer wachten op middenvelder Karim El Ahmadi. Hij speelde tegen Ivoorkust de gehele wedstrijd. El Ahmadi moest al twee competitiewedstrijden van de Rotterdammers missen door zijn aanwezigheid in Gabon. Daar komen morgenavond in elk geval de bekerwedstrijd tegen Vitesse en zondag de competitiewedstrijd tegen NEC bij. ,,En hopelijk ook de wedstrijd tegen FC Twente op 5 februari'', zegt El Ahmadi. ,,Want dat zou betekenen dat ik hier in Gabon de finale heb gehaald met Marokko.''



Wilfried Kanon, de verdediger van ADO Den Haag, kan daarentegen na de uitschakeling van Ivoorkust wel terug naar huis.



De groep werd gewonnen door de Democratische Republiek Congo. Het land uit Centraal Afrika won de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Togo, dat laatste werd in de poule.