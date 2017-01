Isak jongste doelpuntenmaker ooit voor Zweden

Isak, die afgelopen weekend zijn debuut had gemaakt tegen Ivoorkust, opende vanavond in Abu Dhabi tegen Slowakije na negentien minuten de score. De aanvaller van AIK Solna gumde daarmee de naam van Erik Dahlstrom uit de boeken, die in 1912 achttien jaar en één dag oud was, toen hij in Stockholm scoorde tegen Finland. ,,Ik heb me hier absoluut niet mee beziggehouden'', zei Isak, ,,maar nu ik het record in handen heb, ben ik er wel heel blij mee.''



Isak scoorde vorig jaar voor AIK al tien keer in de Zweedse Eredivisie. Veel Europese topclubs hebben al naar hem geïnformeerd.



Zweden is op weg naar het WK voetbal van 2018 in Rusland tegenstander van Oranje in de kwalificatiereeks.